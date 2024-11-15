село Засечье, Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Засечье

Спасский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3327Засечье, сц. вл.при р. Проне.161455285299

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Спасский уезд
Д. Засечье6Влад. Куликовский173838

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Кирицкая волость
1280. Засечье, село бывшее владельческое, при реке Проне, дворов 106, жителей 723

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Кирицкая волость
Засечье сельцо8836на тр. Пронскь-Сп. при р. Проне154509544105362162КирицыШк., 2 кирп. зав., хлеб.
Князя Горчакова ус. в с. Засечье8842на тр. Пронск-Спасскъ2262162Кирицы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Спасский район
544Засечьесело54°19'с.ш.40°23'в.д.N-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Спасский муниципальный район, Кирицкое сельское поселение
61646452106с Засечьесело

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