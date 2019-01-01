деревня Высокий Остров, Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Высокий Остров

Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Заручевская волость
650. Высокий Остров, село бывшее владельческое, при реке Лягушке, дворов 12, жителей 62, 2 церкви православных, школа, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заручевская волость
27Высокий Остров (Залужье) (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Высокоостровского152444479135½+земледелиевыпойка телятзем. почтовый тракт.колодезьЦерковь, синил. звд., ярмарка: 9 мая, 28 июня.
28Высокий Остров (пог.)3-го стана, 3-го зем. уч.Церков. земля5227935½+церковная службаколодезьЦерковь, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
59657Высокий Островдеревня58°30'00"32°47'00"O-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение
49628404171д Высокий Островдеревня

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