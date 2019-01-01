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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
650. Высокий Остров, село бывшее владельческое, при реке Лягушке, дворов 12, жителей 62, 2 церкви православных, школа, лавка
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
27Высокий Остров (Залужье) (дер.)3-го стана, 3-го зем. уч.Высокоостровского152444479135½+земледелиевыпойка телятзем. почтовый тракт.колодезьЦерковь, синил. звд., ярмарка: 9 мая, 28 июня.
28Высокий Остров (пог.)3-го стана, 3-го зем. уч.Церков. земля5227935½+церковная служба——колодезьЦерковь, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59657Высокий Островдеревня58°30'00"32°47'00"O-36-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49628404171д Высокий Островдеревня