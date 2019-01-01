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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Плосково, Турской волости, Лужского уезда, А. Демидова в крестьяне Новгородской губернии. 1892–1893 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином д. Плосково, Турской волости, Лужского уезда, Ф. Терентьевым. 1894–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По жалобе крестьян с. Плосково, Турской волости, Лужского уезда, Е. и А. Филипповых на решение земского начальника 6-го участка по делу о признании за ними права на отцов Показать все
По жалобе крестьянки д. Плосково Турской волости Лужского уезда А. Абрамовой на лишение ее земли. 1897–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По ходатайству крестьян д. Плосково Турской волости Лужского уезда о возвращении им выморочной земли. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По прошению крестьянина д. Плосково Турской волости Лужского уезда А. Тимофеева о возвращении ему душевого земельного надела. 1899–1900 гг. // Центральный государственный Показать все
По прошению крестьянина дер. Плосково Турской волости Лужского уезда Андрея Иванова о возвращении ему земли. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По прошению крестьянина дер. Плосково Турской волости Лужского уезда Василия Федорова о возвращении ему земли. 1900–1904 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
О перечислении крестьянина дер. Плосково Турской волости Лужского уезда Н. Федорова в безземельные крестьяне Новгородской губернии и у. 1901 г. // Центральный государстве Показать все
О наследственном имуществе крестьянки д. Плосково Турской волости Лужского уезда Н. Кузьминой. 1902–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
Переписка с Лужской уездной земской управой по ходатайству о высылке крестьянам Лужского уезда Турской волости дер. Плосково страхового вознаграждения. 1903 г. // Централ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2207Плосково, д. вл.при р. Мшаге.6045174245
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Плоцково23Кн. Крапоткин408
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Плосково д. 584 стан4886 участок38станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312845Плосководеревня58°18'00"30°16'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49655450241д Плосководеревня