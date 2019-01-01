деревня Плосково, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Плосково

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Плосково, Турской волости, Лужского уезда, А. Демидова в крестьяне Новгородской губернии. 1892–1893 гг. // Центральный государственный истор Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянином д. Плосково, Турской волости, Лужского уезда, Ф. Терентьевым. 1894–1898 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
По жалобе крестьян с. Плосково, Турской волости, Лужского уезда, Е. и А. Филипповых на решение земского начальника 6-го участка по делу о признании за ними права на отцов Показать все
По жалобе крестьянки д. Плосково Турской волости Лужского уезда А. Абрамовой на лишение ее земли. 1897–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По ходатайству крестьян д. Плосково Турской волости Лужского уезда о возвращении им выморочной земли. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
По прошению крестьянина д. Плосково Турской волости Лужского уезда А. Тимофеева о возвращении ему душевого земельного надела. 1899–1900 гг. // Центральный государственный Показать все
По прошению крестьянина дер. Плосково Турской волости Лужского уезда Андрея Иванова о возвращении ему земли. 1900 г. // Центральный государственный исторический архив Сан Показать все
По прошению крестьянина дер. Плосково Турской волости Лужского уезда Василия Федорова о возвращении ему земли. 1900–1904 гг. // Центральный государственный исторический а Показать все
О перечислении крестьянина дер. Плосково Турской волости Лужского уезда Н. Федорова в безземельные крестьяне Новгородской губернии и у. 1901 г. // Центральный государстве Показать все
О наследственном имуществе крестьянки д. Плосково Турской волости Лужского уезда Н. Кузьминой. 1902–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
Переписка с Лужской уездной земской управой по ходатайству о высылке крестьянам Лужского уезда Турской волости дер. Плосково страхового вознаграждения. 1903 г. // Централ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2207Плосково, д. вл.при р. Мшаге.6045174245

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Плоцково23Кн. Крапоткин408

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Турская волость
Плосково д. 584 стан4886 участок38станция Уторгош, Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
312845Плосководеревня58°18'00"30°16'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450241д Плосководеревня

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