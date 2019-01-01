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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3450Тиханова, дер.при р. Ирене.121255160186Часовня православная 1. Волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1199. Тиханова, Патранова и Теплая, деревни, при озерах Ерзовке и Петушином и рр. Ирене и Теплой, дворов 126, жителей 580, волостное правление (уездный город в 12 верстах Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) д. Тиханова, на р. Ирени и на ключе Теплом, зем. шк., народн. библ., вол. правл., зем. станция, распл.Тихановское общество64183178Бывшие государственныеПравославныеРусские12—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Тихановка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347404Тихановкасело57°19'00"56°48'00"O-40-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630443191с Тихановкасело