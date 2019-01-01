село Тихановка, село Тихановка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Тихановка

Кунгурский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3450Тиханова, дер.при р. Ирене.121255160186Часовня православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Тихановская волость
1199. Тиханова, Патранова и Теплая, деревни, при озерах Ерзовке и Петушином и рр. Ирене и Теплой, дворов 126, жителей 580, волостное правление (уездный город в 12 верстах Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Тихановская волость
1) д. Тиханова, на р. Ирени и на ключе Теплом, зем. шк., народн. библ., вол. правл., зем. станция, распл.Тихановское общество64183178Бывшие государственныеПравославныеРусские12

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Тихановская волость
село Тихановка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кунгурский район
347404Тихановкасело57°19'00"56°48'00"O-40-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кунгурский муниципальный район, Неволинское сельское поселение
57630443191с Тихановкасело
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