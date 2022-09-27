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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Кюлиятка Лемболовской волости А. Роткова в д. Перемякки Петербургского уезда. 1906 г. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О разверстании земли крестьян деревни Кюлиятка, Лемболовской волости на хуторские и отрубные участки. 1912–1917 гг. // Центральный государственный исторический архив Санк Показать все
О разверстании надельной земли крестьян деревни Кюлиатка, Лемболовской волости на отрубные участки. 1914–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
496Кюлиятка, д. вл.при рч. Кюлиятке.43½14¼82125
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кюляято (Кюлиятка) дер.444 стан1523 участок20станция Лембалово.