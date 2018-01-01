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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
399Курилехино, хут. казач.при рч. Полузерьи.191779330346Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
28. Курилеховсхие, хутор бывший государственный, при речке Полузерье, дворов 106, жителей 740, почтовая станция, питейный дом, 2 млнц.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19048Лаврикиселор-н Полтавськийсільрада Абазівська