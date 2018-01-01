село Лаврики, село Лаврики, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лаврики

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
399Курилехино, хут. казач.при рч. Полузерьи.191779330346Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Елисаветинская волость
28. Курилеховсхие, хутор бывший государственный, при речке Полузерье, дворов 106, жителей 740, почтовая станция, питейный дом, 2 млнц.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19048Лаврикиселор-н Полтавськийсільрада Абазівська
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