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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Опись имущества водяной мельницы сельского общества слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-20. Опись 1 Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Абрамова Павла Герасимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества крупорушки жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Абрамова Павла Герасимовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества известкового завода жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Баршенко Павла Петровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фо Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителей слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Беловодских Антона, Петра и Степана Ивановичей. 1904 г. // Гос Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителей слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Буракова Григория, Кислого Василия, Лысенко Трофима, Ожередова Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителей слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Гречкина Петра, Коропова Демьяна, Котуманова Фаддея и Листопад Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителей слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Демченко Степана и Никиты Дмитриевичей и Коржова Петра Никитов Показать все
Опись имущества слесарной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Евлева Ивана Владимировича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителей слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Кашманова Петра, Кислого Андрея, Лисенко Ивана, Шутенкова Васи Показать все
Опись имущества конной рушки жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Кислого Андрея Корнеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества конной мельницы жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Копылова Василия Ксенофонтовича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Лихобабина Ильи Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества столярной мастерской жителей слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Лихобабиных Михаила и Павла Федоровичей. 1904 г. // Гос. архив Вороне Показать все
Опись имущества красильной мастерской жительницы слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Неклюдовой Матрены Филипповны. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Опись имущества слесарной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Пупчинкова Тимофея Федоровича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Рубцова Михея Гордеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества конной рушки жителя села Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Серенко Прокопия Васильевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И-2 Показать все
Опись имущества известкового завода жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Скирдина Артема Ивановича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Ф Показать все
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Тарасеева Николая Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Тарасеева Якова Андреевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества столярной мастерской жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Хрыкина Федора Алексеевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Показать все
Опись имущества известкового завода жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Шаповалова Федора Дмитриевича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской област Показать все
Опись имущества просорушки жителя слобода Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Шпилевого Василия Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд И- Показать все
Опись имущества конного маслобойного завода жителя слободы Репьевки Репьевской волости Коротоякского уезда Шпилевого Насилия Семеновича. 1904 г. // Гос. архив Воронежской Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1793Петропавловское (Петровская, Репьевка), слоб. каз.при рч. Потудани.45станов. кварт.52119332002Церквей православных 2. Заводы: кирпичный и маслобойный. Ярмарок 3. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
811. Репьевка (Петро-Павловская, Петровская), слобода бывшая владельческая, при речке Потудани, дворов 469, жителей 3348, волостное правление (уездный город в 45 верстах) Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Репьевка (Петропавловское, Петровское), 1-е общество, 2-е общество3390слободаРепьевского.34924330431536
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Репьевка
слобода Репьевка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6267Репьевкасело51°05'с.ш.38°39'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645432101с Репьёвкасело