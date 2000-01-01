хутор Левченковы, хутор Левченковы, Кишенская волость, Кобелякский уезд (на 1900) — Familio

Левченковы

Кишенская волость, Кобелякский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1923Левченковы, хут. казач.при балке Бузовой и колодцах.2845107182

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Кишенская волость
24.0Левченковы хутораПереволочанское 2-ое5303433609899197
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