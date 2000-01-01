агрогородок Верхний Теребежов, Столинский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Верхний Теребежов

Столинский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Минская губерния, Пинский уезд, Теребежовская волость
662. Теребежово, село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 332, волостное правление, церковь православная, школа. В 5 верстах — мест. Городно, церковь православная, е Показать все

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Столинский район, Речицкий сельсовет
аг. Верхний Теребежов283

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