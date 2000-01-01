деревня Кунаково, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Кунаково

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1304Кунаково, д. каз.при рч. Вобле.23267265302

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Луховичская волость
473. Кунакова, деревня бывшая государственная, при речке Вобле, дворов 115, жителей 700, 3 лавки, 3 постоялых двора

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Луховическая волость
Кунаково дер.1701при р. Вобле и 3арайско-Егорьевском тракте12850346596857242ЛуховицыЦерк.-приход. школа и 4 ветряных мельниц.

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