Населенное место

Гатовка, ус. (Дзевалтовскаго-Гинтонта), жит. —(— м. — ж.), дес. 20, у. гор. 73 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Новодруцк 16 в.