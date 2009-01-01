деревня Готовки, Глубокский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Готовки

Глубокский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Луцкая волость
Гатовка, ус. (Дзевалтовскаго-Гинтонта), жит. —(— м. — ж.), дес. 20, у. гор. 73 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Новодруцк 16 в.
Гатовка, д., р. Морхва, жит. 135 (64 м. 74 ж.), дес. 208, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Глубокский район, Уделовский сельсовет
д Готовки21

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Глубокский район, Уделовский сельсовет
д. Готовки19

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