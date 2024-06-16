деревня Налючи, Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Налючи

Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Демянский уезд
а) С. Палючи и Д. Рыкалово, Васильевщина, Точкова, Туганова, Курланска, Подбелая и Георгиевщина16Зурова64210187

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Налючская волость
871. Налючи, село бывшее владельческое, при реке р. Ларенке и Полянке, дворов 57, жителей 307, волостное правление (уездный город в 42 верстах), церковь православная, час Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Налючская волость
село Налючи 155313697531191373540437778[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Налючская волость
43Налючи (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Налючского606017719937640++земледелиеррека Пола и Лоринка.Церковь, школа, часовня, сельск.-хоз. скл., волостное правление, 2 мелочные лавки, вин., пив., чайн. ярмарка: Троиц. день и 26 нояб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Парфинский район
58671Налючидеревня57°50'00"31°52'00"O-36-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Парфинский муниципальный район, Полавское сельское поселение
49630419276д Налючидеревня

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