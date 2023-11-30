деревня Нижняя Кусяпкулова, деревня Нижняя Кусяпкулова, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния (на 1886) — Familio

Нижняя Кусяпкулова

Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2663Нижняя Кусяпкулова, деревня.при рч. Тяйрюке.182849143132Б. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2. Пчеловодство, извозничество, делание саней.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Азнаевская волость
1351. Кусяпкулова Нижняя, деревня бывшая государственная, при речке Тяйрюке, дворов 46, и, жителей 230, мечеть, школа
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