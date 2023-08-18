деревня Давыдовская, деревня Давыдовская, Сямженский район, Северный край (на 1931) — Familio

Давыдовская

Сямженский район, Северный край (на 1931)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Давыдовская Бельтяевской вол. Кадниковского у. Вологодской губ. за 1854 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4544Давыдовская, д. вл.при р. Сямжене.7859228287

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
622. Давыдовская, деревня бывшая владельческая, при речке Сямжене, дворов 23, жителей 150, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Бельтяевская волость
117ДавыдовскоеУшаковск.ВоскресенскийСкульского7536914
12ДавыдовскоеГридинскоеВоскресенскийПузыревск.797
13ДавыдовскоеДавыдовск.ВоскресенскийЛожкиной753338591

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Давыдовская130327деревняРусские47115129244

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Бельтяевский сельсовет
Давыдовская 4480деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 118 км. Летнее: 118 км.4547
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close