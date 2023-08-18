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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Давыдовская Бельтяевской вол. Кадниковского у. Вологодской губ. за 1854 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дел Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4544Давыдовская, д. вл.при р. Сямжене.7859228287
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
622. Давыдовская, деревня бывшая владельческая, при речке Сямжене, дворов 23, жителей 150, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
117ДавыдовскоеУшаковск.ВоскресенскийСкульского7536914
12—ДавыдовскоеГридинскоеВоскресенскийПузыревск.——797
13—ДавыдовскоеДавыдовск.ВоскресенскийЛожкиной753338591
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Давыдовская130327деревняРусские47115129244
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Давыдовская 4480деревняЗимнее: 1 км. Летнее: 1 км.Зимнее: 3 км. Летнее: 3 км.Зимнее: 118 км. Летнее: 118 км.4547