местечко Ряснополь, местечко Ряснополь, Раснопольская волость, Одесский уезд (на 1916) — Familio

Ряснополь

Раснопольская волость, Одесский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2520Ряснополь (Гижицкое), мест. вл.при рч. Цареголе.6330118156145Церковь православная 1. Базары двухнедельные.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Раснопольская волость
613. Раснополь, местечко бывшее владельческое, при речке Цариголе, дворов 46, жителей 243, волостное правление (уездный город в 75 верстах), церковь православная, еврейск Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Херсонская губерния, Одесский уезд, Раснопольская волость
местечко Раснополь

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Одесский уезд, Раснопольская волость
м. Раснополь (Гижицкое)178397511908
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