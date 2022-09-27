деревня Соколово, Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Соколово

Мстиславский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Бохотская волость
36Дер. Соколово (Светиловка)почтовом тр. р. РудникеБудянскому с. о. 134037Бохотского пр. 8530
Мстиславский уезд, Шамовская волость
4Дер. Соколовопочтов. тр. реке РуфеШамовскому с. о. 184651Шамовского пр. 8633½

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Мстиславский район, Раздельский сельсовет
д Соколово38

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Мстиславский район, Подсолтовский сельсовет
д. Соколово26

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