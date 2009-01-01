агрогородок Горщевщина, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Горщевщина

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Аленовичская волость
78Дер. Горщевщинатрактеречке ОдровеВолковичск. с. о. 125345Алексеевск. пр. 8130
81Фол. Горщевщинатрактезапруд. озередв. В. М. Титову, прав. 13019Смольянского пр. 7830

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
аг Горщевщина409

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Оболецкий сельсовет
аг. Горщевщина141

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