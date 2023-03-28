деревня Иванково, Нерехтский уезд, Костромская область (на 1926) — Familio

Иванково

Нерехтский уезд, Костромская область (на 1926)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
9067Иванково, д.при пруде.2522224647

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Никитская волость
Иванково д.пруд31251244567112По волости мужчины-промышленники составляют 70,58% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % плотников к населению в том же возрасте — 51,50.

Список населённых мест Костромской губернии 1926 года

НазваниеТипСельсоветПрежнее административно-территориальное делениеВерст до волостного центраВерст до уездного центраПо переписи 1920 годаДворов на 1-е янв. 1924 г.Мужчин на 1-е янв. 1924 г.Женщин на 1-е янв. 1924 г.Всего на 1-е янв. 1924 г.Промышленные заведения
Костромская область, Нерехтский уезд, Митинская волость
Иванково д.д.Островск. Никитск. 932Хозяйств: 27. Мужчин: 58. Женщин: 74. Всего: 132.306781148

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