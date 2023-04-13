агрогородок Подгорная, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Подгорная

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Шидловичская волость
556. Заполье 1-е и 2-е (Гавяновичи), село бывшее владельческое, дворов 50, жителей 598, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Подгорновский сельсовет
д Подгорная587

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Подгорновский сельсовет
аг. Подгорная380

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