село Усть-Иля, село Усть-Иля, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Усть-Иля

Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Копия протокола общего собрания граждан села Усть-Икинское Усть-Икинской волости 17 мая 1918 года, 17 мая 1918 года. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Усть-Илинская волость
254Усть-Илинское сел., вол. пр.Крестьянских дворов: 161. Всех дворов: 161. 574

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Читинский округ, Усть-Илинская волость
село Уст-Иля
Забайкальская область, Читинский округ
село Усть-Иля

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Акшинский район
20748Усть-Илясело50°24'113°43'M-49-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Акшинский муниципальный район, Усть-Илинское сельское поселение
76603490101с Усть-Илясело
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