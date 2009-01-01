деревня Пережир, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Пережир

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
317. Пережир, село бывшее владельческое, дворов 100, жителей 750, волостное правление, церковь православная, часовня, школа. В 3 верстах — усадьба Токарня, 2 часовни, вин Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
село Пережир 78285245399338603709756986

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Пережирская волость
Пережир, разъезд № 16 ЛРжд.563230471
Пережир, село156116423349

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Пережирский сельсовет
д Пережир492

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Пережирский сельсовет
д. Пережир504

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