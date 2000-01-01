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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
685Аверкиево, сц. вл.близь р. Вологды.2510276
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Аверково I 3298хуторЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.11
Аверково II 3299хуторЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 14 км. Летнее: —.Зимнее: 31 км. Летнее: —.11