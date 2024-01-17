село Михайловское, село Михайловское, Керенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Михайловское

Керенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Колесовка Кандиевской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3139.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
649Михайловское (Колесовка), с. вл.при прудах.5717174740748Церковь православная 1. Сельское училище. Мельниц 8.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Кандевская волость
358. Колесовка (Михайловка), село бывшее владельческое, при речке Трунае, дворов 274, жителей 1509, церковь православная, 2 салотопни.
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