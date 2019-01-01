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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Коврижинской Шевденицкой вол. Тотемского у. Вологодской губ. за 1850 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 10. Дело 1 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9709Коврижинская (Другодворская), д. удел.при рч. Майге.119119173127
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5555Коврижинская (Дугодворская)В.-Кокшенгск.Воскресенскийбывшие удельные12027214055
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Коврижинская (Дугодворская) 2366деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 26,5 км. Летнее: —.Зимнее: 397,5 км. Летнее: —.1818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
275360Коврижинскаядеревня60°41'с.ш.43°49'в.д.P-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642442236д Коврижинскаядеревня