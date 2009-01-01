деревня Заровцы, Шкловский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Заровцы

Шкловский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Заровец52Ник. Петр. Воейков202

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Старосельская волость
35Дер. ЗаровцыРиго-Ор. ж. д. р. МачулинеЗаровичск. с. о. 77258255Шкловского пр. 3637

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Шкловский район, Рыжковичский сельсовет
д Заровцы138

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Шкловский район, Старошкловский сельсовет
д. Заровцы150

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