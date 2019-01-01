село Ширяево, село Ширяево, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ширяево

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Величкина С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 166.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Иванцова А. Я. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 167.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Кроваткина Г. О. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 168.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Лазарева Д. Н. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 169.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Лазарева М. Г. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 170.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Пучкова П. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 171.
Сельскохозяйственная перепись с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4596.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1632Ширяево (Машта), с. вл.при рч. Верхней Маште.311463214230Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Ершовская волость
953. Ширяево (Магита), село бывшее владельческое, при речке М. Мошле, дворов 100, жителей 657, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
47148Ширяевосело52°58'43°01'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Студенский сельсовет
56612434146с Ширяевосело
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