- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Величкина С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 166.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Иванцова А. Я. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 167.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Кроваткина Г. О. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 168.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Лазарева Д. Н. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 169.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Лазарева М. Г. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 170.
Подворная перепись хозяйства с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда Пучкова П. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 171.
Сельскохозяйственная перепись с. Ширяево Ершовской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4596.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1632Ширяево (Машта), с. вл.при рч. Верхней Маште.311463214230Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
953. Ширяево (Магита), село бывшее владельческое, при речке М. Мошле, дворов 100, жителей 657, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47148Ширяевосело52°58'43°01'N-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56612434146с Ширяевосело