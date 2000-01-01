деревня Микуличи, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Микуличи

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Рубежевичская волость
Микуличи, деревня45[...]456562
Микуличи, имение11[...]456562
Микуличи, односел.4[...]457571
Микуличи, фольварок31[...]456562

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район, Рубежевичский сельсовет
д. Микуличи5

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