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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
26Богородское (Долгоруково), с. вл.при р. Оке.5015231651718Церковь православная 1. Ярмарка. Базары еженедельно.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
29. Богородицкое (Долгоруково, В. Нв. Слободка, Н. Ст. Слободка), село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 214, жителей 1237, церковь православная, школа, 2 лавки, Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Богородское (село)20Станция Глазуновка М.-К. жел. дор.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Богородицкое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291312Богородскоесело52°30'с.ш.36°03'в.д.N-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54610402101с Богородскоесело