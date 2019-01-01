село Марьевка, село Марьевка, Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Марьевка

Сакмарский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
8Янгизский (Янцызский, Яргизский), выс. казач. Ур. в. и вл.при рч. Янгизе.391938134117

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
Сц. Марьевка и выс. Янгизский1Гр. Кар. Вас. Нессельроде22359
Сц. Марьевка и выс. Янгизский1Гр. Кар. Вас. Нессельроде22359

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Станичный юрт Сакмарский
235. Янгизский (Янцизский, Яргизский), поселок казачий, при речке Янгизе, дворов 27, жителей 160, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сакмарский район
72075Марьевкасело52°05'с.ш.55°17'в.д.N-40-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сакмарский муниципальный район, Сельское поселение Марьевский сельсовет
53640419101с Марьевкасело
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