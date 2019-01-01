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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8Янгизский (Янцызский, Яргизский), выс. казач. Ур. в. и вл.при рч. Янгизе.391938134117
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
Сц. Марьевка и выс. Янгизский1Гр. Кар. Вас. Нессельроде223—59
Сц. Марьевка и выс. Янгизский1Гр. Кар. Вас. Нессельроде223—59
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
235. Янгизский (Янцизский, Яргизский), поселок казачий, при речке Янгизе, дворов 27, жителей 160, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72075Марьевкасело52°05'с.ш.55°17'в.д.N-40-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53640419101с Марьевкасело