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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
68. Новый Быхов, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 166, жителей 1298, волостное правление, 2 церкви православные, 2 еврейских молитвенных дома, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Новый-Быхов191201694218566650670713351261
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Новый-Быхов, при нем Ново-Быховское вол. правл. упразд. Житомирск. дор. р. ДнепреНово-Бых. с. об. 2471043987Ново-Быхов. пр. 6621
21Фол. Новый Быховупр. Житом. д. р. Днепрдв. Э. И. Булгаку, кат. 1——Ново-Быхов. пр. 6621
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новый Быхов543
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Новый Быхов292