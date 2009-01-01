агрогородок Новый Быхов, Быховский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Новый Быхов

Быховский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Ново-Быховская волость
68. Новый Быхов, местечко бывшее владельческое, при реке Днепре, дворов 166, жителей 1298, волостное правление, 2 церкви православные, 2 еврейских молитвенных дома, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Могилевская губерния, Быховский уезд, Ново-Быховская волость
местечко Новый-Быхов191201694218566650670713351261

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Ново-Быховская волость
1Мест. Новый-Быхов, при нем Ново-Быховское вол. правл. упразд. Житомирск. дор. р. ДнепреНово-Бых. с. об. 2471043987Ново-Быхов. пр. 6621
21Фол. Новый Быховупр. Житом. д. р. Днепрдв. Э. И. Булгаку, кат. 1Ново-Быхов. пр. 6621

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Быховский район, Новобыховский сельсовет
д Новый Быхов543

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Быховский район, Новобыховский сельсовет
аг. Новый Быхов292

Мы используем куки для улучшения работы сайта.