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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Печоры44Вик. Мих. Хлюдчинский149840
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
287. Печары, село бывшее владельческое, при реке Сурове, дворов 15, жителей 75, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
53Село Печарыпроселкер. СуровеТеханичскому сел. общ. 156057Печарского пр. 15028
56Окол. Печарытрактер. СуровеКлимовичским мещанам пр. 297576Печарского пр. 15028
85Фол. Печарытрактовойр. Суровекр. И. А. Журавлеву, прав. 289Печарского пр. 15028
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Печары47
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Печары26