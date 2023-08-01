деревня Печары, Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Печары

Костюковичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Климовецкий уезд
Им. Печоры44Вик. Мих. Хлюдчинский149840

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Климовичский уезд, Роднянская волость
287. Печары, село бывшее владельческое, при реке Сурове, дворов 15, жителей 75, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
53Село Печарыпроселкер. СуровеТеханичскому сел. общ. 156057Печарского пр. 15028
56Окол. Печарытрактер. СуровеКлимовичским мещанам пр. 297576Печарского пр. 15028
85Фол. Печарытрактовойр. Суровекр. И. А. Журавлеву, прав. 289Печарского пр. 15028

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д Печары47

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Костюковичский район, Пролетарский сельсовет
д. Печары26

Мы используем куки для улучшения работы сайта.