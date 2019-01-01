село Новомочалеи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новомочалеи

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1042Новые Мочалеи, д. удел. и лашм.при рч. Мочалейке.6220236898939Мечетей магометанских 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Петряксинская волость
742. Нв. Мочалеи, деревня бывшая государственная, при речке М. Медяне, дворов 334, жителей 2078, 4 мечети, школа, красильня, 10 ветряных мельниц

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Петряксинская волость
435Новые Мочалеи, дер., при рч. Мочалейке; н. т.2586052716951545

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Петряксинская волость
Мочалеи Новые дер.258Н.-Мочалеев. 3556Кр.-Остр. Сергач. у. 733200

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
20129Новомочалеисело55°24'45°55'N-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Новомочалеевский сельсовет
22645440101с Новомочалеисело

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