село Хохол, село Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Хохол

Хохольский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд
1929Хохол, с. каз.при рчч. Хохле и Девице.303261226202742Церковь православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Туровская волость
878. Хохол, село бывшее государственное, при речке Вохле, дворов 784, жителей 5837, церковь православная, школа, 8 лавок, 7 вод. мльн., 38 ветряных мельниц, 2 постоялых д Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Хохольская волость
Хохол2620селоХохольского.10568910
Николаевского свящ., в с. Хохле.2622владельческая усадьба16
Попова диак., в с. Хохле.2623владельческая усадьба14
Хреновского свящ., в с Хохле 2 дома.2625212
Наумова псаломщ., в с. Хохле.2626владельческая усадьба16

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Хохольская волость
село Хохол

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Хохольский район
768756Хохолсело51°34'с.ш.38°46'в.д.M-37-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Хохольский муниципальный район, Хохольское городское поселение
20656151111с Хохолсело
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