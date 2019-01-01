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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1929Хохол, с. каз.при рчч. Хохле и Девице.303261226202742Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
878. Хохол, село бывшее государственное, при речке Вохле, дворов 784, жителей 5837, церковь православная, школа, 8 лавок, 7 вод. мльн., 38 ветряных мельниц, 2 постоялых д Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Хохол2620селоХохольского.10568910
Николаевского свящ., в с. Хохле.2622владельческая усадьба—16
Попова диак., в с. Хохле.2623владельческая усадьба—14
Хреновского свящ., в с Хохле 2 дома.2625——212
Наумова псаломщ., в с. Хохле.2626владельческая усадьба—16
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Хохол
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
768756Хохолсело51°34'с.ш.38°46'в.д.M-37-018
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20656151111с Хохолсело