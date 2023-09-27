село Ямское, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ямское

Краснокутский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Верхне-Ерусланская волость
1045. Екатериненталь, селение бывшее колонистов, дворов 82, жителей 693, молитвенный дом, 2 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Верхне-Ерусланская волость
Кол. Екатериненталь (Ямы). Пос. Немцы. Лютер.4929Р. Яма3751299015198682676

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Краснокутский район
52099Ямскоесело50°58'с.ш.47°14'в.д.M-38-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Краснокутский муниципальный район, Журавлевское сельское поселение
63623425116с Ямскоесело

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