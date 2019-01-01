деревня Теребуново, Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Теребуново

Окуловский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Крестецкий уезд
Д. Тербуново3Баронесса Елена Врангель217

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Заозерская волость
647. Теребуново, село бывшее владельческое, при озере Теребуновском, дворов 30, жителей 172, церковь православная, школа, лавка, ярмарка 23 апреля, 15 августа и 26 ноября Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Заозерская волость
169Теребуново (с.)3-го стана, 3-го зем. уч.Теребуновского325387951823516+земледелиевыпойка телят, рыболовство, отхожий промыселтракт из г. Крестец на ст. Боровенку.озеро Теребуновское.Церковь, часовня, земская школа, мелочная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Окуловский район
58802Теребуноводеревня58°28'00"32°59'00"O-36-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение
49628404426д Теребуноводеревня

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