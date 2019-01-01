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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Крестецкий уезд
Д. Тербуново3Баронесса Елена Врангель217
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
647. Теребуново, село бывшее владельческое, при озере Теребуновском, дворов 30, жителей 172, церковь православная, школа, лавка, ярмарка 23 апреля, 15 августа и 26 ноября Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
169Теребуново (с.)3-го стана, 3-го зем. уч.Теребуновского325387951823516+земледелиевыпойка телят, рыболовство, отхожий промыселтракт из г. Крестец на ст. Боровенку.озеро Теребуновское.Церковь, часовня, земская школа, мелочная лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58802Теребуноводеревня58°28'00"32°59'00"O-36-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49628404426д Теребуноводеревня