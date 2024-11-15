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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2596Спасское (Заборовские Гаи), с. вл.при рч. Хупте.361242181200Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
971. Спасское (Заборовские Гаи), село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 25, жителей 374, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Спасское Заборовские Гаи тож село5816при р. Хупте78283259542—35—волостн. правл.Цер. кам., муж и жен. зем. шк., ветр. мел., просор., 4 мелочн. лав., каз. вин. лав., вол. правл., приют для сирот и калек
Княгини Белосельской-Белозерской, при селе Спасско-Заборовских Гаях влад. усадьба5848при р. Хупте10302151—35—Спасско-Заборов. гаиСлесарня и кузница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
531Заборовосело53°31'с.ш.40°30'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620460116с Заборовосело