село Заборово, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Заборово

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2596Спасское (Заборовские Гаи), с. вл.при рч. Хупте.361242181200Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Богородицкая волость
971. Спасское (Заборовские Гаи), село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 25, жителей 374, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Богородицкая волость
Спасское Заборовские Гаи тож село5816при р. Хупте7828325954235волостн. правл.Цер. кам., муж и жен. зем. шк., ветр. мел., просор., 4 мелочн. лав., каз. вин. лав., вол. правл., приют для сирот и калек
Княгини Белосельской-Белозерской, при селе Спасско-Заборовских Гаях влад. усадьба5848при р. Хупте1030215135Спасско-Заборов. гаиСлесарня и кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
531Заборовосело53°31'с.ш.40°30'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Просеченское сельское поселение
61620460116с Заборовосело

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