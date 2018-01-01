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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
264Николаевка Новороссийская, ст. казач.при рч. Гаджидере.35—146466391Церковь православная 1. Молитвенная еврейская школа 1. Базары еженедельные. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
172. Николаевско-Новороссийское (Байрамча), село бывшее государственное (бывшее казачье), при речке Гадхидере, дворов 281, жителей 1044, волостное правление (уездный горо Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Байрамча
местечко Байрамча
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17500Миколаївка-Новоросійськаселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Миколаївсько-Новоросійська