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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 577. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сиемской церкви. Список архивных дел по при Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4240Корниловская, д. вл.при колодце.5333253536
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Корниловская и Белово30Наст. Алек. Шлегель82628
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
879. Корниловская, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 125, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
66КорниловскаяКорниловск.СпасскийШлегель532328980
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Корниловская131640деревняРусские379091181
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Корниловская 4676деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 21,5 км. Летнее: 21,5 км.Зимнее: 101 км. Летнее: 101 км.3637
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244022Корниловскаядеревня59°52'с.ш.40°55'в.д.O-37-010
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418303д Корниловскаядеревня