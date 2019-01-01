деревня Корниловская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Корниловская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 577. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сиемской церкви. Список архивных дел по при Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4240Корниловская, д. вл.при колодце.5333253536

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
Д. Корниловская и Белово30Наст. Алек. Шлегель82628

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
879. Корниловская, деревня бывшая владельческая, дворов 19, жителей 125, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Сямженская волость
66КорниловскаяКорниловск.СпасскийШлегель532328980

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Сямженская волость
Корниловская131640деревняРусские379091181

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Спасский сельсовет
Корниловская 4676деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 21,5 км. Летнее: 21,5 км.Зимнее: 101 км. Летнее: 101 км.3637

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
244022Корниловскаядеревня59°52'с.ш.40°55'в.д.O-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418303д Корниловскаядеревня

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