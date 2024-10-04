село Адамовка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Адамовка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1160Адамовка, с. вл.при рч. Базавлуке.37302599105Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Адамовская волость
284. Адамовка, село бывшее владельческое, при реке Базавлуке, дворов 36, жителей 235, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа. В 5 в Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Адамовская волость
село Адамовка79224491161221071949405611

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Адамовская волость
1Адамовка бывшие помещичьи62158147305

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4206Адамівкаселоцентр сільської радир-н Криничанськийсільрада Адамівська

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