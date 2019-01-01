посёлок Валуевской опытно-мелиоративной станции, Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Валуевской опытно-мелиоративной станции

Старополтавский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Старо-Полтавская волость
Х. "Валуйка" каз. вед. (казен. имен., сост. в ведении экспедиции по орошению юга России и Кавказа)5818Р. Соленяя Куба46016012510188059

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Старополтавский район
301658Валуевской опытно-мелиоративной станциипосёлок50°23,0' с.ш.46°29,0' в.д.M-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Старополтавский муниципальный район, Новотихоновское сельское поселение
18652445121п Валуевской опытно-мелиоративной станциипоселок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.