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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2308Студенок (Архангельское), с. вл.при рч. Белом Немеде.422660287309Церковь православная 1. Завод кирпичный. Маслобоень 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
696. Архангельское (Студенок), село бывшее владельческое, при Белом Немеде, дворов 87, жителей 599, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Студенек (село)15Тросна
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64243Студеноксело52°19'с.ш.35°41'в.д.N-36-144
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54654425121с Студеноксело