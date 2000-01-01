село Сольцы, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Сольцы

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об открытии в с. Сольцах Солецкой вол. Новоладожского у. С.-Петербургской губ. 2-классного училища. 1871 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
По жалобе крестьян д. Сольцы, Солецкой волости, Новоладожского уезда, на постановление уездного съезда. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По ходатайству крестьян с. Сольцы, Солецкой волости, Новоладожского уезда, о разрешении продажи имущества умершей крестьянки д. Ирсы, Е. И. Вахрушевой. 1895 г. // Централ Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянам Солецкой волости деревни Сольцы. 1912–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Сольцы Солецкой волости. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Сольцы. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
Уставная грамота, выданная сс. А. П. Пенчуковым крестьянам деревни Малого Мерятино и села Сольцы Солецкой волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2799Сольцы, с. вл.при р. Волхове.848430118134Церковь православная. Обывательская станция. Волостное правление. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Солецкая волость
388. Сольцы, село бывшее владельческое, при реке Волхове, дворов 26, жителей 122, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, часовня, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Солецкая волость
село Сольцы7011945124780239125464937[...]

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Сольца с., земская ст., пристань841 стан5 участок3город Новая Ладога.

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