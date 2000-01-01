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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об открытии в с. Сольцах Солецкой вол. Новоладожского у. С.-Петербургской губ. 2-классного училища. 1871 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
По жалобе крестьян д. Сольцы, Солецкой волости, Новоладожского уезда, на постановление уездного съезда. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
По ходатайству крестьян с. Сольцы, Солецкой волости, Новоладожского уезда, о разрешении продажи имущества умершей крестьянки д. Ирсы, Е. И. Вахрушевой. 1895 г. // Централ Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянам Солецкой волости деревни Сольцы. 1912–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Сольцы Солецкой волости. 1912–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
О выделе к одному месту надельной земли крестьянину Солецкой волости деревни Сольцы. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фон Показать все
Уставная грамота, выданная сс. А. П. Пенчуковым крестьянам деревни Малого Мерятино и села Сольцы Солецкой волости. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2799Сольцы, с. вл.при р. Волхове.848430118134Церковь православная. Обывательская станция. Волостное правление. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
388. Сольцы, село бывшее владельческое, при реке Волхове, дворов 26, жителей 122, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, часовня, школа, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сольцы7011945124780239125464937[...]
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Сольца с., земская ст., пристань841 стан––5 участок3город Новая Ладога.