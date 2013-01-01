деревня Игначево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Игначево

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе бессрочно отпускного фельдфебеля И. Левинова д. Игначево Калининской вол. об отобрании у него сена и денег в пользу его брата Ивана. 1875 г. // Гос. архив Показать все
Дело по прошению уполномоченного крестьян дер. Игначево Калининской волости Кирилловского Александра, ходатайствующего о выдаче доверителям его ссуды. 1913 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Царевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9272Игначево, д. каз.при колодцах.14½71143744

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Калининская волость
88ИгначевоКалининское.Воскресенскийбывшие государственные15,55237772

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Вожбальская волость
Игначево43723деревняРусские339181172

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Тотемский район, Калининский сельсовет
Игначево 5224деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 194 км. Летнее: —.3033

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
228008Игначеводеревня59°55'с.ш.42°31'в.д.O-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Калининское сельское поселение
19646420126д Игначеводеревня

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