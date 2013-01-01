- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе бессрочно отпускного фельдфебеля И. Левинова д. Игначево Калининской вол. об отобрании у него сена и денег в пользу его брата Ивана. 1875 г. // Гос. архив Показать все
Дело по прошению уполномоченного крестьян дер. Игначево Калининской волости Кирилловского Александра, ходатайствующего о выдаче доверителям его ссуды. 1913 г. // Гос. арх Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
• Списки избирателей 1906 года
• Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Царевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9272Игначево, д. каз.при колодцах.14½71143744
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
88ИгначевоКалининское.Воскресенскийбывшие государственные15,55237772
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Игначево43723деревняРусские339181172
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Игначево 5224деревняЗимнее: 4,5 км. Летнее: —.Зимнее: 16 км. Летнее: —.Зимнее: 194 км. Летнее: —.3033
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228008Игначеводеревня59°55'с.ш.42°31'в.д.O-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646420126д Игначеводеревня