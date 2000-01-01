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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Большой Хотраж Спицинской волости Гдовского у. 1913–1916 гг. // Центральный государств Показать все
О разделе всей надельной земли селения Большой Хотраж Спицинской волости. 1913–1918 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Опис Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Большой Хотраж Спицинской волости И Больше-Хотражского товарищества Гдовского у. 1914–1916 гг. // Показать все
По жалобе крестьянина д. Большой Хотраж Спицинской волости П. Никитина на задержку уездной комиссией отвода ему отрубного участка. 1909 г. // Центральный государственный Показать все
По ходатайству крестьян дер. Большой Хотраж Спицынской волости Гдовского уезда о разделе земли на подворное владение. 1908–1909 гг. // Центральный государственный историч Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли крестьян дер. Большой Хотраж Спицынской волости Гдовского у. и о формальном отграничении надела. 1912 г. // Центральный Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной и купленной земли крестьян дер. Большой Хотраж Спицынской волости Гдовского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный и Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1143Хатраж большой, д. вл.при колодце.291393033
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Хатраж Большой, быв. Веймарна, д.454 стан45206 участок47город Гдов.
Хатраж Большой, б. Коновницина, д.454 стан45206 участок47город Гдов.
Хатраж Большой, быв. Салтыкова, д.454 стан45206 участок47город Гдов.