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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. на постановление Новосильской уездной землеустроительной комиссии от 25 Показать все
Тетрадь вычислений по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Петру Иосифову Красильникову. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Дело о выделении отрубного участка земли крестьянину с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Петру Осипову Красильникову. 1912 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Гавриила Никифорова Кладовщикова. 1915 г. // Гос. архив Тульской о Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Анастасии Прокофьевой Красильниковой с детьми: Марком, Григорием, Т Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Егора Яковлева Красильникова с невесткой Степанидой Ивановой и пле Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Нефеда Данилова Красильникова с братом Михаилом. 1915 г. // Гос. а Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Фомы Никифорова Красильникова. 1915 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Степаниды Даниловой Сигаревой с невесткой Натальей Ивановой. 1915 г Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Иванова Сигарева с невесткой Евфросиньей Захаровой Сигаревой Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Федора Григорьева Сигарева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Федора Федорова Сигарева. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Натальи Максимовой Хвостовой с сыном Мареем Ивановым. 1915 г. // Го Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Максима Семенова Хвостова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Ивана Маркова Худякова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Кирилла Михайлова Худякова с сестрой Христиной Михайловой Худяково Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Аграфены Михайловой Ченской-Паршиной с детьми: Дементием, Ириной и Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. Куприяна Иванова Ченского. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам с. Песочное Косаревской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3178Песочная, д. каз.при колодце и пруде.152242200219
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
834. Песочное, деревня бывшая государственная, дворов 69, жителей 510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291358Песочноесело52°53'с.ш.37°11'в.д.N-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54608416106с Песочноесело