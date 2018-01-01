деревня Дмитриевка, Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Дмитриевка

Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1378Дмитриевка, д. вл.при рч. Гусаре.502530132125

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Кондальская волость
780. Дмитриевка (Гусар), деревня бывшая владельческая, при речке Гусаре, дворов 44, жителей 237, ветряная мельница, шерсточесальня

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