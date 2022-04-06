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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3093Новоспасское (Зезюлино), с. вл.при колодце.2727157535547Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Новоспасское, Зезюлино тож15Елиз. Бор. Воценко2871745
С. Новоспасское, Зезюлино тож15Елиз. Бор. Воценко2871745
С. Новоспасское, Зезюлино тож17Ек. Григ. Григорьева1661931
С. Новоспасское, Зезюлино тож17Ек. Григ. Григорьева1661931
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1154. Зезюлино (Новоспасское), село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 415, церковь православная, школа, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Зезюлино село8150при реке Рановой53278296574119337БоровоеЦер. кам., земск. шк.
Об-ва крест. с. Марчуков бывш. Перцева священника хутор8151при реке Рановой—с № 8150с № 8150с № 8150119337Боровое
При с. Зезюлане поселок церковкого причта и частных владельцев8152при реке Рановой—с № 8150с № 8150с № 8150119337Боровое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329562Зезюлиносело53°37'с.ш.39°49'в.д.N-37-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61630420116с Зезюлиносело