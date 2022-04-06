село Зезюлино, Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Зезюлино

Ряжский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3093Новоспасское (Зезюлино), с. вл.при колодце.2727157535547Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Скопинский уезд
С. Новоспасское, Зезюлино тож15Елиз. Бор. Воценко2871745
С. Новоспасское, Зезюлино тож15Елиз. Бор. Воценко2871745
С. Новоспасское, Зезюлино тож17Ек. Григ. Григорьева1661931
С. Новоспасское, Зезюлино тож17Ек. Григ. Григорьева1661931

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Боровская волость
1154. Зезюлино (Новоспасское), село бывшее владельческое, дворов 46, жителей 415, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Боровская волость
Зезюлино село8150при реке Рановой53278296574119337БоровоеЦер. кам., земск. шк.
Об-ва крест. с. Марчуков бывш. Перцева священника хутор8151при реке Рановойс № 8150с № 8150с № 8150119337Боровое
При с. Зезюлане поселок церковкого причта и частных владельцев8152при реке Рановойс № 8150с № 8150с № 8150119337Боровое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Ряжский район
329562Зезюлиносело53°37'с.ш.39°49'в.д.N-37-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Ряжский муниципальный район, Журавинское сельское поселение
61630420116с Зезюлиносело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.