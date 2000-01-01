деревня Рыжаково, деревня Рыжаково, Лапшинская волость, Никольский уезд (на 1881) — Familio

Рыжаково

Лапшинская волость, Никольский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Рыжаково Лапшинской волости об отсрочке уплаты магазинного долга. 1903 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 6634 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5875Рыжаково, д. каз.при рч. Каменке.1111094912

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Лапшинская волость
Рыжикова1144
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