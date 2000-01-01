другой Наровль, другой Наровль, Наровлянская волость, Речицкий уезд (на 1909) — Familio

Наровль

Наровлянская волость, Речицкий уезд (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Речицкий уезд, Наровлянская волость
Наровль, пароходная пристань3124481211
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