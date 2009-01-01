деревня Судники, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Судники

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Мядельская волость
Судники, з. (Слабковича), жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 40, у. гор. 55 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Поставы 22 в.
Судники, д., жит. 160 (77 м. 83 ж.), дес. 211, у. гор. 60 в., вол. пр. 12 в., ст. кв. 26 в., ст. ж. д. Поставы 29 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д Судники13

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Слободской сельсовет
д. Судники18

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